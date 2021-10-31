Antalya'da devrilen tur midibüsündeki 8 turist yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan 8 Rus turist, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi 'ne ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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