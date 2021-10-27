Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobilde sahte içki bandrolü ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aksu ilçesi Isparta-Antalya Karayolu üzerindeki Topallı yol kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada, 73 kapşon, içi sıvı dolu 2 şişe, 256 sahte tekel bandrolü, çeşitli markalarda 656 etiket, 59 alkol şişesi ve 58 alkol şişesi kapak jelatini ele geçirildi.
Araçta bulunan Ö.Y, U.F. ve T.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerden Ö.Y. ve U.F. ifadelerinin alınmasının ardından jandarma tarafından serbest bırakıldı.
T.G.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da durdurulan otomobilde sahte içki bandrolü ele geçirildi - Son Dakika