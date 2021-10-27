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Antalya'da durdurulan otomobilde sahte içki bandrolü ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da durdurulan otomobilde sahte içki bandrolü ele geçirildi

27.10.2021 15:30
Antalya'da durdurulan otomobilde sahte içki bandrolü ele geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobilde sahte içki bandrolü ele geçirildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobilde sahte içki bandrolü ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aksu ilçesi Isparta-Antalya Karayolu üzerindeki Topallı yol kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, 73 kapşon, içi sıvı dolu 2 şişe, 256 sahte tekel bandrolü, çeşitli markalarda 656 etiket, 59 alkol şişesi ve 58 alkol şişesi kapak jelatini ele geçirildi.

Araçta bulunan Ö.Y, U.F. ve T.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ö.Y. ve U.F. ifadelerinin alınmasının ardından jandarma tarafından serbest bırakıldı.

T.G.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Antalya, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da durdurulan otomobilde sahte içki bandrolü ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da durdurulan otomobilde sahte içki bandrolü ele geçirildi - Son Dakika
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