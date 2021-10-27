Antalya'da durdurulan otomobilde sahte içki bandrolü ele geçirildi - Son Dakika

T.G.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerden Ö.Y. ve U.F. ifadelerinin alınmasının ardından jandarma tarafından serbest bırakıldı.

Araçta bulunan Ö.Y, U.F. ve T.G. gözaltına alındı.

Aramada, 73 kapşon, içi sıvı dolu 2 şişe, 256 sahte tekel bandrolü, çeşitli markalarda 656 etiket, 59 alkol şişesi ve 58 alkol şişesi kapak jelatini ele geçirildi.

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