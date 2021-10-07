Galerici cinayetinde çifte müebbet ve 18'er yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

ANTALYA'da, kiraladığı aracın bozulduğu ve yeni araç verilmediği iddiasıyla galerici Mesut Bağdınlı'yı silahla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Umut Denizhan ve Baran Araç hakkında ömür boyu ve 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, 9 Haziran'da, trafikte araç içinde bulunan galerici Mesut Bağdınlı'nın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Umut Denizhan ve Baran Araç hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Mesut Bağdınlı'nın galerisi olduğu ve burada Deniz S.'nin de çalıştığı belirtildi. İddianamede sanık Umut Denizhan'ın, galeriden araç kiraladığı ve bu aracın bozulduğu kaydedildi. Denizhan'ın talebiyle kendisine yeni araç verildiği vurgulanan iddianamede, ikinci aracın da bozulduğu ve üçüncü araç istendiği yer aldı.

İddianamede, "Deniz S. sanığa yeni bir araç tahsis edemeyeceğini ifade etti. Deniz S. en son bozulan araçta ise 4 bin 800 lira masrafı olduğunu ve bu parayı istemesi üzerine sanık Umut Denizhan bu parayı ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine iş yerinde sanık ve Deniz S.'nin birbirine bağırıp çağırdığı ve tartışma kavgaya dönüştüğü" denildi. Arkadaşlarının araya girmesiyle olayın sona erdiği vurgulanan iddianamede; Umut Denizhan'ın, arkadaşı Baran Araç ile bağlantıya geçtiği, olayı anlattığı ve silah temin ettikleri kaydedildi. Sanıkların, trafikte araç içinde bulunan Mesut Bağdınlı, Deniz S. ve arka koltukta oturan 2 kişiye ateş ettikleri belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi: "Sanıklar, maktul ve müşteki Deniz S.'nin başka araç içerisinde trafikte durduğunu görünce kendisinin olduğu araçtan inerek silahla gidip o araca doğru birkaç el ateş etti. Meydana gelen ateş etme olayından maktul isabet alarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Müşteki Deniz S. ise aracın ön yolcu koltuğunda oturduğu, ateş etme sırasında eğilerek, isabet almadı."

İddianamede, sanıklar Umut Denizhan ve Baran Araç hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ömür boyu hapis, 'mala zarar verme' suçundan da 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.