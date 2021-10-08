Galeriden araç çaldıkları belirlenen 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galeriden çaldıkları araçların plakalarını sökerek saklamaya çalıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla gözaltına alınan Ö.B, H.Y.A, M.B, S.B. ve B.M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ö.B. ve H.Y.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılardan M.H. mahkemece, S.B. ve B.M.B ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.