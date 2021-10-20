Antalya'da halk otobüsünün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen İrani, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Bu sırada arkadan gelen A.S. idaresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi 'ne ait 07 AU 0316 plakalı özel halk otobüsü İrani'ye çarptı.

Antalya 'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

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