Antalya'da hastane odasının koltuğuna gizlenmiş poşetten ziynet eşyası çıktı - Son Dakika

Antalya'nın Finike ilçesinde hastaneye başvuran ve taburcu edildikten bir süre sonra vefat eden hastanın refakatçi koltuğuna gizlenmiş ziynet eşyası, banka kartları ve nüfus cüzdanları bulundu.

Finike Devlet Hastanesinde tedavi gören bir hastanın refakatçisi Soner Uğurlu, gece uyuduğu koltuğun altında poşet buldu.

Görevli hemşirelere teslim edilen poşetin içinden 10 mark ve 1 riyal ile 10 küpe, 9 yüzük, 8 kolye, saat, bilezik, kolye ucu, 4 künye, metal malzemeler, nüfus cüzdanları, banka kartları ve sürücü belgesi çıktı.

Yapılan incelemede ziynet eşyası ve malzemelerin, yaklaşık bir yıl önce hastanede tedavi gören ve taburcu edildikten birkaç hafta sonra vefat eden 89 yaşındaki Teoman O. ile eşine ait olduğu belirlendi.

Ziynet eşyaları ve para, aileye ulaştırılması için polise teslim edildi.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Yücel Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce hastanelerinde alzaymır hastasının tedavi gördüğünü, refakatçi eşinin de demans olduğunu dile getirdi.

Hasta taburcu edildikten sonra temizliğini yaptıkları odayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisi için rezerve ettiklerini anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Refakatçi, poşeti koltuğun altındaki bir bölmeye saklamış, unutmuş. Sonra odayı Kovid-19 için yedekte beklettiğimizden bir süre boş kaldı. 23 Ekim'de yatan bir hastanın refakatçisi poşeti bulmuş. Malzemeler bir yıl önce taburcu ettiğimiz hastaya aitmiş. Refakatçi koltuğunun altına gizlenmiş poşetten çıkan ziynet eşyaları, para ve kimlikleri polise teslim ettik. Ziynet eşyalarının yanında imitasyon malzemeler de var."