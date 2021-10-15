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Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı

15.10.2021 21:19
Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen 1 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen 1 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirişçiler Mahallesi'nde yaklaşık 40 bin lira değerindeki demir parçaların çalınmasıyla ilgili şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen kapsamlı çalışma sonucunda, hırsızlık olayı şüphelisi M.A.S'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheli, adliyeye sevk edilecek.

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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