Zanlıların çaldığı malzemeleri sattıkları tespit edilen hurdacılar hakkında da "çalıntı malı satın almaktan" işlem yapıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen zanlılardan B.K. savcılıkça serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ekipler, hırsızlık şüphelileri olduğu iddiasıyla T.K. (19), E.K. (18) ve B.K'yi (15) yakaladı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisinde üç ayrı inşaatta meydana gelen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 kişiyi yakaladı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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