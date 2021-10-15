Antalya'da kaçak tütün ve makaron ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı tütün satışı yapan iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, Side ve Kumköy turizm bölgelerinde, kaçak tütün ve makaron satışı yaptığı belirlenen K.Ç. ve H.T'nin iş yerine operasyon düzenlendi.

Aramada, 32 kilo kıyılmış tütün, 298 bandrol, 210 tütün dolu makaron, bin 6 paket çeşitli markalarda makaron ve paketleme poşetleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı, 205 bin 613 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.