Antalya'da kavgayı ayırmaya çalışan genci öldüren sanığın yargılandığı dava - Son Dakika

Antalya'da eğlence merkezinde çıkan kavgada 23 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Metehan K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Gökhan Demirtaş'ın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen İ.Ç, daha öncesinden tanımadığı sanığın olay günü kendisine dans teklifinde bulunduğunu ancak teklifi reddettiğini anlattı.

Gökhan Demirtaş ile ayrı masalarda bulunduklarını belirten İ.Ç, "Bulunduğumuz ortamda yüksek sesle müzik çaldığı için söylenenleri duyma imkanım yoktu. Olayın nasıl olduğunu görmedim ama kavga sonrası Gökhan'ın yere düştüğünü gördüm ve kendisine tampon yaptım." dedi.

Sanık Metehan K. ise tanık anlatımlarına katılmadığını ve önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti.

Olay nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden sanık, "Ben böyle bir insan değilim. Hayatım boyunca kasıtlı olarak hiç kimseye zarar vermedim. Geceleri uyuyamıyorum. Gökhan'ın anne, babası ve sevdiklerinden özür diliyorum."şeklinde savunma yaptı.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Metehan K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Konyaaltı ilçesindeki bir eğlence mekanında 27 Temmuz'da çıkan kavgada Metehan K. (26), kendisini engellemeye çalışan Gökhan Demirtaş'ı kalbinden ve kolundan bıçakla ağır yaralamıştı. Demirtaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanmıştı.