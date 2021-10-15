Antalya'da kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'da kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtan bir kişi gözaltına alındı

Antalya'da dolandırıcılık yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da dolandırıcılık yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, bilişim sistemleri kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyonlar sonucunda ekipler, kendisini sosyal medya üzerinden istihbarat görevlisi olarak tanıtıp, üst düzey kamu görevlileriyle bağlantılı olduğundan bahsederek insanları dolandıran şüpheli B.D'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda, 4 polis derneği basın kartı, 2 basın araç kartı, 1 tarihi eser olduğu değerlendirilen anahtar obje ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli B.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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