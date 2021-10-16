Üye Girişi
Antalya'da kitap fuarında imza sıraları metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Antalya'da kitap fuarında imza sıraları metrelerce kuyruk oluştu

16.10.2021 19:42

Antalya'da kitap fuarında imza sıraları metrelerce kuyruk oluştu Pandemi dolayısı ile geçen yıl açılamayan fuar bu yıl ziyaretçi rekoruna koşuyor Fuar girişinde HES kodları tek tek kontrol edildi Genç yazar Beyza Alkoç'a kitap imzalatmak isteyenler gençler saatlerce sırada bekledi...

Antalya'da kitap fuarında imza sıraları metrelerce kuyruk oluştu

Pandemi dolayısı ile geçen yıl açılamayan fuar bu yıl ziyaretçi rekoruna koşuyor

Fuar girişinde HES kodları tek tek kontrol edildi

Genç yazar Beyza Alkoç'a kitap imzalatmak isteyenler gençler saatlerce sırada bekledi

ANTALYA - Antalya'da pandemiden dolayı 1 yıl aradan sonra tekrar vatandaşlar ile buluşan kitap fuarı, yoğun ilgi gördü. Yüzlerce okuyucu kitap almak için adeta fuara akın etti. Gençler ise özlemini çektikleri bir yazara kitaplarını imzalatmak için yaklaşık 2 saat sırada bekledikten sonra yazara ulaşabildi. Yazar ise yoğunluktan ötürü ne kadar imza attığını hatırlamadığını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, pandemi dolayısı ile 1 yıl aradan sonra dün tekrar kapılarını ziyaretçilerine dün açtı. "Gelecek Bilgiyle Yeşerecek" ana temasıyla Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 10 gün boyunca sürecek fuarda 234 yayınevi, 206 yazarın ağırlanacak. Fuarın ikinci gününde vatandaşlar ve öğrenciler adeta akın etti. Kovid-19 önlemleri kapsamında vatandaşlarda girişte tek tek HES kodu istendi. HES kodları girişe konulan dijital cihazlarda okunarak kontrol etildi. Maskesi bulunmayanlara maske verilerek öyle içeri alındı. Fuara gelen vatandaşlar yayınevlerinin kitapları önünde kalabalık oluşturdu. Kitapları uzun uzun inceleyen ve görevli kişilerden bilgi alan öğrenciler ve vatandaşların kitaplara büyük ilgi gösterdiği öğrenildi.

Kitapseverler bir yandan sevdikleri kitaplara sahip olmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da özlem ile bekledikleri yazarlara aldıkları kitapları imzalattılar. Birçok yazar yayınevi önünde okuyucularının yeni aldıkları kitapları imzaladı. Öğrenciler tiyatro oyunları ve hikayeler yazan Yazar Beyza Alkoç'tan imza almak için yüzlerce metre sıra oluşturdu. Yüzlerce öğrencinin girdiği sırada öğrenciler 2 saatte sıranın kendilerine geldiğini belirtti.

"Yoğunluk güzel"

Fiyatların fuarda daha uygun olduğunu belirten Kezban Yılmaz, "Yoğunluk güzel. Sıra var. Sevindik. Geçen fuar yıl olmadı. Bu yıl oldu. Biz genelde internetten alışveriş yapıyoruz. Burada çeşitlilik daha fazla. Çocuklar da sevindi" sözlerine yer verdi.ö

"Çeşitlilik açısından da iyi"

Burcu Yılmaz ise, "Gayet güzel. 2 yıl önce de gelmiştik. Oğlum öncelikli olarak çocuk kitaplarına bakıyor. Çok kalabalık. Çeşitlilik açısından da iyi. Biz de yeni giriş yaptık. Önce kullandığımız yayın evlerine bakıyoruz. Fuara öncelikli olarak küçük yaşta bulunan çocukların yönlendirilmesi gerektiğini düşüyorum. Anne babalar da çocuklarına örnek olması açısından okuyacaklardır" dedi.

"2 saattir sırada bekliyorum"

Ortaokul öğrencisi Ebru Karataş, "Burası çok kalabalık. İmza için geldim. 1 saattir sırada bekliyoruz" dedi. Muhammed İnce de, "Yazarı çok seviyorum. 1.5 saattir bekliyorum. 5 saatte olsa beklerim" derken bir başka öğrenci, "2 saattir sırada bekliyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Arkadaşlarım ile geldim. İmza atılmasını bekliyorum" açıklamasına yer verdi.

"Şuana kadar ne kadar imza attığımı hatırlamıyorum"

Yazar Beyza Alkoç ise, "Genelde imzalarım kalabalık geçiyor. Yoğunluk olmasını bekliyordum. Beni okurlarım ile buluşturdukları için teşekkür ederim. Her şehirde böyle bir ilgi ile karşılaşmak mutluluk verici. Şuana kadar ne kadar imza attığımı hatırlamıyorum. Ama her şehirde binlerce imza attığımı düşüyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya'da kitap fuarında imza sıraları metrelerce kuyruk oluştu
Antalya'da kitap fuarında imza sıraları metrelerce kuyruk oluştu
Antalya'da kitap fuarında imza sıraları metrelerce kuyruk oluştu
Antalya'da kitap fuarında imza sıraları metrelerce kuyruk oluştu

Antalya, Kitap, Fuar, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da kitap fuarında imza sıraları metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balotelli'den olay hareket! Sadık'ın saçlarından tutarak yaptığı müdahale gündeme oturdu 20:03 Balotelli'den olay hareket! Sadık'ın saçlarından tutarak yaptığı müdahale gündeme oturdu Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına en sert tepki Bakan Soylu'dan geldi: Beceriksizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışıyor 19:15 Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına en sert tepki Bakan Soylu'dan geldi: Beceriksizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışıyor Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2'si ağır 12 yaralı 18:37 Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2'si ağır 12 yaralı
Berrak Tüzünataç, 8 yaş küçük sevgilisi ile Yunan adalarında tatiline devam ediyor 17:25 Berrak Tüzünataç, 8 yaş küçük sevgilisi ile Yunan adalarında tatiline devam ediyor 17:14 "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 16:15 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım
Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi 15:58 Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı 14:42 Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı

Son Dakika Haberleri
17:33 Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu
17:31 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir
17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
17:13 "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun
17:06 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
17:01 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi
16:47 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu
16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi         
19:30
Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı         
19:06
CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti         
18:02
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi         
17:22
Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı         
16:29
Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı         
16:11
Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz?         
15:29
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı         
14:32
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 20:52:56. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da kitap fuarında imza sıraları metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement