Antalya'da kundaklama iddiası - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin akrabalarına ait evi yaktığı iddia edildi.
İddiaya göre, Akbaş Mahallesi'nde İsmail Şahin'e ait tek katlı müstakil evde kundaklama sonucu yangın çıktı.
Yangın, Serik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Şahin'in, yaklaşık 1,5 ay önce evlerine pompalı tüfekle ateş ederek kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunan kayınbiraderi H.C'nin (26) evlerini yaktığını öne sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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