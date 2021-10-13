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Antalya'da kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

Antalya'da kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı

13.10.2021 11:03
Antalya'da kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı

Antalya'da eylül ayı içerisinde jandarma tarafından havadan ve karadan gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 6 bin 850 sürücüye toplam 4 milyon 600 bin lira ceza kesildi.

Antalya'da eylül ayı içerisinde jandarma tarafından havadan ve karadan gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 6 bin 850 sürücüye toplam 4 milyon 600 bin lira ceza kesildi. Okul servislerinin de denetlendiği uygulamalarda, 26 araca 36 bin lira ceza uygulanırken, 6 okul servis trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Timlerince Antalya ili genelinde yeni eğitim ve öğretim döneminin başlaması ve normalleşme süreciyle birlikte İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı dahilinde havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı.

Eylül ayı içerisinde toplamda 210 bin aracın kontrolü gerçekleştirilirken, kural ihlali yapan 6 bin 850 sürücüye toplamda 4 milyon 600 bin lira idari yaptırım para cezası uygulandı. Bin 320 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan 133 şahıs ve 83 araç yakalanarak adli ve idari işlem yapıldı.

Özellikle çocukların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için salgın döneminde okul servis araçlarında alınan tedbirler tek tek kontrol edildi. Okul servislerinde bulunması mecburi olan 'okul taşıtı' yazısı, ışıklı dur levhası, emniyet kemeri, ilkyardım çantası, yangın tüpü, servis kapısının otomatik, camların sabit olması gibi hususların yanında araç şoförlerinin uygunluğu, salgın döneminde araçlarda maske kullanımı, servislerin hijyen durumu gibi hususlar timlerce denetlendi.

Öğrenci ve servis şoförlerine binme, inme ve temel trafik kurallarının da anlatıldığı denetimlerde, 780 okul servisi kontrol edilerek 26 araca toplam 36 bin lira idari yaptırım para cezası uygulandı, 6 okul servis aracı trafikten men edildi. - ANTALYA

Antalya'da kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı
Antalya'da kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı
Antalya'da kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı

Jandarma, Antalya, Eylül, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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