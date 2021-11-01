ANTALYA'DA 'KUVVETLİ YAĞIŞ' OLMADI; DALGALARI SEYRETTİLER - Son Dakika

ANTALYA'da beklenen kuvvetli yağış etkili olmadı fakat sahil kesiminde zaman zaman yarım metreyi aşan dalgalar oluştu. Bazı işletmelerin şezlongları denize savrulurken, Antalyalıların bazıları da yağmurlukları ile dalgaları seyretti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya için yaptığı çok şiddetli yağış uyarısı gerçekleşmedi. Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Son 24 saatlik dilimde Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde en çok yağışı Elmalı orman sahası aldı. Metrekareye 78,3 kilogram yağışın düştüğü Elmalı'yı, 78,2 kilogram ile Manavgat orman sahası takip etti. Kent genelinde en az yağışı Kaş ilçesi yayla kesimleri aldı. Kent merkezine ise metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü açıklandı. Kentin ana arterlerinde zaman zaman trafiğin sıkıştığı gözlendi.

CANKURTARAN KULELERİ DEVRİLDİ

Diğer yandan Konyaaltı sahilindeki bazı işletmeler yağmura hazırlıksız yakalandı. Denizde zaman zaman yarım metreyi aşan dalgaların olduğu görülürken, yazın tatilcileri ağırlayan şezlongların bir kısmının ise dalgalarla sürüklendiği görüldü. Bazı işletmeler ise fırtına uyarısını dikkate alarak sahildeki şezlong ve büfelerini toparlayarak önlem aldı. Cankurtaran kuleleri de dalgalar nedeniyle devrildi.

SAHİLDE DALGALARI İZLEDİ

Bazı vatandaşlar ise sahile gelerek yağmur altında denizi seyredip fotoğraf çekti. Kemer Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalışan Nezaket Ulusoy, nöbetten çıkıp Konyaaltı Sahili'ne geldiğini belirterek "Dalgaları seyretmek, beynimi dinlendiriyor. Hava gayet güzel, üşümüyorum birazdan eve gidip uyuyacağım" dedi.

YARIN DOĞU İLÇELERİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısına göre, salı gününe kadar gök gürültülü sağanağın sürmesinin beklendiği Antalya'da, yağmur aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yağışların yarın Antalya'nın doğu ilçelerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.