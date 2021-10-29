Antalya'da kuyumcu çalışanını öldüren şüpheli, 2 kilogram altın çaldı - Son Dakika

Yere düşen Gür'ü darbeden ve tekrar ateş eden zanlı, yaklaşık 2 kilogram altın alarak kaçtı.

Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok