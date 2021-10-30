Antalya'da kuyumcu soygununda cinayet - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde sabah saatlerinde bir kuyumcuya giren kar maskeli şahıs, kuyumcu çalışanını öldürüp altınları alarak olay yerinden kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya gelen kar maskeli şüpheli, kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür'den (39) iş yerini açtığı sırada gelip altınları istedi. Gür'ün direnmesi üzerine silahla ateş eden şüpheli, Gür'ü öldürüp, iddiaya göre 2 kilogram civarında altını da alıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kuyumcu çalışanı Gür, olay yerinde hayatını kaybederken, polis kaçan zanlının peşine düştü. - ANTALYA