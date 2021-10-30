Antalya'da minibüs bariyerlere çarptı, İsveçli turist öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan sürücü Enes B, Danimarka uyruklu Ruth Stefansen, Karsten Hamborg Ravnsgaard, Kim Kold Bryde ve Rita Hanne Bryde, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki İsveç vatandaşı Shaktour Othman'ın (71) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Antalya 'da turistleri taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu İsveç uyruklu kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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