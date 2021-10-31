Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

-Karayoluna saçılan nar dolu kasalar sebebiyle yol araç trafiğine kapandı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kaza saat 21: 45 sıralarında Kumluca İlçesi Meydan Mahallesi, Ahmet Ali Ağa Bulvarı Shell Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Finike ilçesindeki nar paketleme tesisine götürmek için Kumluca'nın ilçesine bağlı Yazır mahallesinden nar yükleyen Dursun T. yönetimindeki 07 ARL 68 plakalı kamyonun tekeri patladı. Kontrolden çıkan kamyon tam kavşağın ortasında devrildi. Kamyondaki nar dolu kasalar yola döküldü. Yol kısa bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine, polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç kullanıcısı Dursun T. Ünal A. ve araçta bulunan 5 yaşındaki Elanur A. hafif, Gülbeyaz G. İse ağır yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. Diğer yaralılar ayakta tedavi olurken, Gülbeyaz G. ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.