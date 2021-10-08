Antalya'da okul çevreleri ve servisler denetlendi - Son Dakika

Antalya'da, okul çevrelerinde ve öğrenci servislerinde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş, çocuk, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik, güvenlik, trafik ve diğer birimlere bağlı 149 ekip ve 401 personel ile gerçekleştirilen çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamada, 62 internet kafe, 17 oyun salonu, 30 iddia bayi, 73 büfe, 13 içkili yer, 77 kahvehane, 36 metruk bina, 108 park ve bahçe denetlendi.

Denetimlerde 2 büfeye cezai işlem uygulanırken, 1263 şahıs sorgulandı, araması bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, denetlenen 26 araca toplam 19 bin 419 lira idari para cezası uygulandı.