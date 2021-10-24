Antalya'da orman yangını - Son Dakika

Antalya'da orman yangını

Serik İlçesi'nde meydana gelen yangına ekipler havadan müdahale ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Serik İlçesi'nde şehir merkezine uzak noktada bulunan dağlık alanda orman yangını başladı. Ekiplerin yangına havadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Serik İlçesi Gebiz Mahallesi Uçarsu Şelalesi Mevkii'nde öğleden sonra başladı. Dağlık alandaki ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda söndürme aracı gönderildi. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ekiplerin karadan müdahale etmekte zorlandığı yangına havadan helikopterler ile müdahale ediliyor.