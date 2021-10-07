Antalya'da otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil hırsızlığı yaparken yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cikcilli mahallesinde otomobil hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Mahallede inceleme yapan ekipler, bir otomobili çalmak için uğraşan 2 kişiyi suçüstü, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi de Büyükhasbahçe mahallesinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve M.Y, serbest bırakıldı, Z.Ö. ve H.U, ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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