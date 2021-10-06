Antalya'da öz anne dehşeti... Devlet korumasına alınan bir çocuğunu vermemek için 4 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi - Son Dakika

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Antalya'da öz anne dehşeti... Devlet korumasına alınan bir çocuğunu vermemek için 4 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi

Kimsenin yaralanmadığı olayda iki muhabbet kuşu dumandan etkilenip telef oldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde devlet korumasına alınan bir çocuğu polis nezaretinde almaya gelen sosyal hizmetler görevlileri, annenin direnişi ile karşılaştı. Evde bulunan 4 çocuğunun da alınacağını sanan anne, çocukları rehin alarak evi ateşe verdi. Çocukları, polis ve sosyal hizmetler görevlileri evden çıkartarak kurtardı.

Olay, Alanya ilçesine bağlı Hacet mahallesi, Kasapoğlu sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, hakkında devlet koruması olan bir çocuğu polis nezaretinde almaya gelen sosyal hizmetler ekipleri, çocukların annesinin direnişi ile karşılaştı. 4 çocuğunun da alınacağını sanan anne, çocukları bıçakla rehin aldı. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen ve kapıyı açmamakta ısrar eden anne evi ateşe verdi. 4 çocuğu polis ekipleri ve Sosyal Hizmetler görevlileri evden çıkardı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Yangında kafeste olan kuşlar da telef oldu.

Öte yandan, babanın cezaevinde olduğu bildirildi.