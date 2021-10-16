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ANTALYA'DA ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

ANTALYA'DA ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU

16.10.2021 10:54

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan aranması bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan aranması bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin ve dedektör köpeklerin de yer aldığı denetimlerde, şüphelilerin saklandığı evlerin demir kapılarını polis ekipleri koçbaşı ile kırarak açtı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Zeytinköy' olarak bilinen ve uyuşturucu madde suçlarının yoğun olduğu Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde sokak satıcıları ve kullanıcılara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin belirlediği adreslere özel hareket ekiplerinin de yer aldığı 355 polis ve 3 narkotik köpeğiyle operasyon düzenlendi. Polislerin geldiğini gören ve kapılarını kilitleyen şüphelilerin evlerine, kapılar koçbaşı ile kırılarak girilirken, polisleri karşılarında gören şüpheliler şaşkınlık yaşadı.

Polis elkipleri, narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonda evlerin içerisinde detaylı aramalar gerçekleştirdi. Aramalarda evlerin içerisinde yer alan baza, çekmece, yatak altlarında uyuşturucu madde ve silahlar çıktı. Ekiplerin aramaları polis kamerasına yansıdı.

6 KİŞİYE İŞLEM

Polis ekiplerinin aramalarında, 1 kilo 941 gram kubar esrar, 132 ecstasy, hassas terazi, 2 tabanca, pompalı tüfek, 24 pompalı tüfek fişeği ve 17 fişek, 1,15 gram kokain, daralı 0,5 gram eroin, 5 adet Suboxone maddesi ele geçirildi. Ayrıca 6 şahsa da işlem yapıldı. Denetimlerde 76 araç sorgulanırken, 44 araca 43 bin 39 TL cezai işlem uygulandı. 872 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken, 3 kadına fuhuştan işlem yapıldı. Ayrıca, ekipler çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

ANTALYA'DA ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU
ANTALYA'DA ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU
ANTALYA'DA ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU
ANTALYA'DA ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA'DA ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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