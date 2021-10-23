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ANTALYA'DA PİTBULL DEHŞETİ; BEBEĞİN YANAĞINI KOPARDI, BABANIN KOLU VE BACAĞINI ISIRDI - Son Dakika

ANTALYA'DA PİTBULL DEHŞETİ; BEBEĞİN YANAĞINI KOPARDI, BABANIN KOLU VE BACAĞINI ISIRDI

23.10.2021 01:47

Antalya'da pitbull cinsi köpek, market içinde saldırdığı 11 aylık Sadrettin bebeğin yanağını ve kulağını kopardı, oğlunu kurtarmak isteyen Hasan Kaçar'ı (33) ise kolu ve bacağından ısırdı.

Antalya'da pitbull cinsi köpek, market içinde saldırdığı 11 aylık Sadrettin bebeğin yanağını ve kulağını kopardı, oğlunu kurtarmak isteyen Hasan Kaçar'ı (33) ise kolu ve bacağından ısırdı.

Köpeğin sahibinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Kaçar, "Oğlum hayatı boyunca bu izleri taşıyacak. Köpeğin sahibinin ceza almasını istiyorum" dedi.

Olay, 7 Ekim Perşembe günü saat 19.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Market işleten Hasan Kaçar'ın eşi Sevim Kaçar (26), 11 aylık bebeği Sadrettin ile birlikte markete geldi. Bu sırada sahibinin market önünde tasmasını bıraktığı pitbull cinsi köpek, Sadrettin bebeğe saldırdı. Sesleri duyup gelen bebeğin babası Hasan Kaçar da köpeğin saldırısına uğradı. Köpek Sadrettin bebeğin sol yanağını ısırıp, kulağını kopardı, babasının ise kolu ve bacağını ısırdı. Saldırı sonrası sahibi köpeği alıp uzaklaşırken, Hasan Kaçar ile oğlu ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada yanağına ve kulağına onlarca dikiş atılan Sadrettin bebek ile babası, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hasan Kaçar, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

'TASMAYI BIRAKINCA SALDIRDI'

Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Hasan Kaçar, "Eşim Sevim, kucağında bebekle müşteriye bakmak için markete girdi. Köpek sesleri geliyordu. Ben de marketin ön tarafa geldim. Köpek, sahibiyle birlikte geliyordu, ancak ağzında herhangi bir koruması yoktu. Önce başka bir köpekle kavga ettiler. Daha sonra adam köpeğini tasmasından tutup bizim girişe köpekle birlikte geldi. Orada tasmasını bırakınca market içine giren köpek, direkt benim bebeğimin üzerine gitti. Yüzünü parçaladı, arkasından yetişmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Bu kez bana saldırdı. Bacağımı ve kolumu ısırdı. Çok uğraştım ama beni bırakmadı. 15-20 metre kadar sürükledi. Güçlükle elinden kurtuldum" dedi.

'HAYATI BOYUNCA İZ KALACAK'

Oğlunun durumunun iyiye gittiğini söyleyen Hasan Kaçar, "İyileşecek ama hayatı boyunca taşıyacağı iz kalacak. Olay sonrası benim kucağıma bile gelmiyordu. 2-3 gündür yan yana gelmeye başladık. Köyde yetişiyor ama bir hayvan gördüğünde hemen ağlamaya başlıyor. Travma yaşıyor. Bu köpekleri nasıl besliyorlarsa, sahip çıkmaları da gerekiyor" dedi. Kaçar, köpek sahibinin serbest bırakılmasına da tepki gösterdi, ceza almasını istediğini söyledi.

'KÖPEKLE BURUN BURUNA GELDİK'

Anne Sevim Kaçar ise olayı unutamadığını ifade ederek, "Köpekle burun buruna geldik. Eşim bağırınca çocuğumu arkadan tutup kaldırdım. İlk başta bir şey görmedim, sonra baktığımda komple elmacık ve çene kemiği görünüyordu, kulağı sallanıyordu. Zorlu bir tedavi sürecine girdik. İnşallah iyi olacak. Ancak yüzündeki iz hep kalacak. Bizim de köpeğimiz var. Ancak şimdi her şeyden korkuyor. Üstesinden nasıl geleceğiz bilmiyorum" dedi.

Diğer yandan, köpeğin saldırıdan önce sahibiyle markete gidiş anı ve saldırıdan sonra dönüş anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

ANTALYA'DA PİTBULL DEHŞETİ; BEBEĞİN YANAĞINI KOPARDI, BABANIN KOLU VE BACAĞINI ISIRDI
ANTALYA'DA PİTBULL DEHŞETİ; BEBEĞİN YANAĞINI KOPARDI, BABANIN KOLU VE BACAĞINI ISIRDI
ANTALYA'DA PİTBULL DEHŞETİ; BEBEĞİN YANAĞINI KOPARDI, BABANIN KOLU VE BACAĞINI ISIRDI
ANTALYA'DA PİTBULL DEHŞETİ; BEBEĞİN YANAĞINI KOPARDI, BABANIN KOLU VE BACAĞINI ISIRDI

Antalya, Market, Köpek, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA PİTBULL DEHŞETİ; BEBEĞİN YANAĞINI KOPARDI, BABANIN KOLU VE BACAĞINI ISIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA'DA PİTBULL DEHŞETİ; BEBEĞİN YANAĞINI KOPARDI, BABANIN KOLU VE BACAĞINI ISIRDI - Son Dakika
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