Antalya'da renkli 29 Ekim kutlaması - Son Dakika

CUMHURİYET'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle Antalya Valiliği tarafından kutlama programı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Ersin Yazıcı, "15 Temmuz hain darbe girişiminde de milletimiz, kendini 1 dolara satan hainlere fırsat vermemiş, demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıktığımızı tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında tebrikleri valilik binası bahçesinde kabul etti. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı ve Rafet Zeybek, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Başsavcı Halil İnal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Tebriklerin ardından resmi tören ve kutlama programı için Cumhuriyet Caddesi 'ne geçildi. Cadde üzerinde bekleyen askeri araca binen Vali Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, törene gelen vatandaşları, öğrencileri, gazileri selamladı. İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Alanda dağıtılan binlerce Türk Bayrağı güzel görüntüler oluştururken, ebeveynlerinin kucaklarında ellerindeki bayrakları sallayan çocuklar törene renk kattı.Ardından kürsüye çıkan Vali Yazıcı, milletin hürriyeti, ülkesi ve bayrağına asla gölge düşürmeyeceğini, bağımsızlığını asla terk etmeyeceğini 98 yıl önce ilan ettiğini söyledi. Vali Yazıcı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün önderliğinde, Aziz Türk Milleti'nin, büyük fedakarlıklarla kazandığı muazzam zaferlerin sonucunda, milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın ilanı olan cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz dört bir yanı işgal edilmiş vatan topraklarını her türlü imkansızlığa göğüs gererek, vatan sevgisi, inanç ve yüreklerindeki iman ile kanının son damlasına kadar savaşarak kurtaran, aziz ve onurlu Türk milletinin gücünün, tüm dünyaya göstergesidir" dedi.Gençlere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışacaklarını söyleyen Vali Yazıcı, "15 Temmuz hain darbe girişiminde de milletimiz, kendini 1 dolara satan hainlere fırsat vermemiş, demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıktığımızı tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti 'nin evlatları olarak, bayrağımıza rüzgar olmaya, istiklalimizi ve cumhuriyetimizi ilelebet korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, bir ve beraber çalışacağız" diye konuştu.Konuşmaların ardından Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Azize Kahraman Halk Oyunları eğitmenleri dans gösterileri sundu. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tekvando takımı gösteri yaptı.

Gösterilerin ardından düzenlenen tören geçişinde ise en büyük alkışı ellerinde bayraklarla geçen minik öğrenciler aldı.