KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN KARI- KOCA ÖLDÜ - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yazlıkçı olarak kalan Veli Dinçer (70) ile eşi Dursun Dinçer (63), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. Kışları Antalya'da oturan, Korkuteli ilçesinde ise yazlıkçı olarak kalan Veli- Dursun Dinçer çiftine sigortacılık yapan oğulları Özgür Dinçer ile öğretmenlik yapan kızları Özlem ulaşamadı. Aynı mahallede oturan komşularına sorup, "Biz de onları bir süredir dışarda görmedik" yanıtını alan çiftin çocukları, Antalya'dan Korkuteli'deki yazlığa gitti. Korkuteli ilçesine giden Özgür Dinçer, İmrahor Mahallesi'ndeki anne ve babasının kaldığı dairenin kapısını açtı. İçerde babası Veli, annesi Dursun Dinçer'i hareketsiz halde bulan Özgür Dinçer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dinçer çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İLK TESPİT ZEHİRLENME

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsideki ilk tespitlere göre çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp'tan alınan Veli- Dursun Dinçer çiftinin cenazeleri, Korkuteli'de toprağa verilecek.