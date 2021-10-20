Antalya'da temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde temizlik işçisi, bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.
Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde temizlik yapan Serik Belediyesi işçilerinden Ahmet Akman, bir cüzdan buldu.
Akman, içinde 40 lira bulunan cüzdanı sahibine ulaştırmak için polisten yardım istedi.
Polisin yardımıyla Mevlüt Çetiner'e ulaşan Akman, cüzdanı teslim etti.
Çetiner, duyarlı davranışından dolayı Akman'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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