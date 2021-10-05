Antalya'da trafik kazasında uçak mühendisi öldü - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü uçak mühendisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hilmi Çağlar Motorcu'nun kullandığı motosiklet, Tekelioğlu Caddesi'nde özel halk otobüsü ile çarpıştı.
Yaralanan Motorcu, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Uçak mühendisi olduğu öğrenilen Motorcu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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