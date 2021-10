Antalya'da turizm sektöründe iş yeri sayısında artış yaşandı - Son Dakika

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizmde iş yeri sayısının restoran ve kafelerle 7 bin 708'den 8 bin 51'e yükseldiğini söyledi.

Çetin, ATSO Meclis Salonu'nda düzenlenen Meclis Toplantısı'nda, Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı azaldığında yüz yüze, çoğaldığında ise çevrim içi olarak toplantı düzenlediklerini anımsattı.

Antalya'nın vaka sayısı bakımından 100 binde 39 ile en iyi illerden biri olduğunu aktaran Çetin, salgının halen bitmediğini belirterek, insanlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kentte düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ile tüm illerin yöresel ürünlerinin Antalya'da buluştuğunu ifade eden Çetin, coğrafi işaretli ürünlerin öneminin fuar ile bir kez daha anlaşıldığını kaydetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Antalya Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ni faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Çetin, 37 avukat ile anlaşma yaptıklarını, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri ile üyelere destek vereceklerini belirtti.

İklim değişikliği konusuna değinen Çetin, "Önümüzdeki 20-30 yılda bütün sektörlerde üretim ve ticaret çok farklı olacak. Türkiye olarak Avrupa Birliği yeşil mutabakatını önümüze koymalı ve Avrupa Birliği ile işbirliği yaparak dünyanın öncü ülkelerinden birisi olmalıyız. Bu nedenle iklim değişikliği üzerinde çok durmalıyız." diye konuştu.

Davut Çetin, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Antalya simge eseri projesi için de 160 civarında başvuru yapıldığını ve her yaştan, her meslekten, her kitleden katılım sağlandığını ifade etti.

Dijital dönüşüm alanında yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Çetin, dijitalleşme konusunda üyelere gereken desteği vereceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyada üretim çarklarının da bozulduğunu ifade eden Çetin, ekonomide yapısal reformların yapılması gerektiğini kaydetti.

Turizm sektöründe iş yeri sayısı arttı

Antalya'da 2021 yılı turizm sezonunun geçen yıla göre daha iyi geçtiğini aktaran Çetin, "Geçen hafta itibarıyla 2019'un yüzde 58'i gibi bir düzeye ulaştık. Ekim ayının üçüncü haftasında günde 50 bin civarında yabancı ziyaretçinin gelmesi kuşkusuz bizi memnun etti." dedi.

Kentte turizm sezonunun uzadığını ifade eden Çetin, gerek kent merkezinde gerekse otellerde hala turistlerin bulunduğunu söyledi.

Antalya'da SGK'ya kayıtlı iş yeri sayısının 67 bine çıktığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Turizmde iş yeri sayısı restoran ve kafelerle 7 bin 708'den 8 bin 51'e yükseldi. Tarım da bin 155'ten bin 510'a çıktı. Ticaret sektöründe iş yeri sayısı 19 bin 794'ten 21 bin 390 çıktı. İmalat sanayi iş yeri sayısı 4 bin 742'ye, inşaat 4 bin 800'den 5 bin 800'e yükseldi. SGK'ya kayıtlı esnaf ve işveren sayımız ise 2019'da 91 bin iken 2021'de 106 bine çıktı. Yani pandemiye rağmen, turizmde 2019'un çok altında olmamıza rağmen iş yeri sayısı da esnaf-girişimci sayısı da artmaya devam etti."