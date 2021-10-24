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Antalya'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' - Son Dakika

Antalya'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

24.10.2021 11:27
Antalya'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

Antalya'da, tüm ülke ile eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Antalya'da, tüm ülke ile eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamaya, 937 personel, 192 ekip, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 3 dedektör polis köpeği katıldı. Uygulama kapsamında 5 bin 410 kişi sorgulandı. 891 araç kontrol edildi. 161 işyeri ve 2 AVM'de denetim yapılırken 25 okul çevresi ile 43 park kontrol edildi.

Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 23 Ekim günü ülke genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların yoğunlukla bulundukları yerlerde üç aşamalı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Antalya'da yapılan uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Bölge Trafik, İnsansız Hava Araçları, Çevik Kuvvet ve Deniz Limanı Şubeleri ve Büroları başta olmak üzere ilgili birimlerden de personel takviyesi ile toplam; 937 personel, 192 ekip, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 3 dedektör polis köpeği katıldı.

Şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 5 bin 410 kişi sorgulandı. Arandığı tespit edilen 10 kişi yakalandı. 891 araç kontrol edildi, 40 araca 24 bin 200 TL. trafik cezası uygulandı. 1 araç trafikten men edildi, 1 arandığı tespit edilen araç yakalandı. 161 işyeri ve 2 AVM denetlendi. 25 okul çevresi ve 43 park bahçe kontrol edildi. - ANTALYA

Antalya'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'
Antalya'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'
Antalya'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'
Antalya'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

Togo Cumhuriyeti, Tragger, Antalya, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' - Son Dakika


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