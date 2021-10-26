Antalya'da uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek için çalışma başlattı.

Sanayi Mahallesi'nde durdurulan araçta ve içinde bulunanların üzerinde yapılan aramada satışa hazır çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Z. ve O.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.