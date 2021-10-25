Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Araçtaki aramada, paketlenmiş sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

İhtara uymayarak kaçan araçtaki şüpheliler Y.Z. ve O.Ö, kısa süreli takip sonrası yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları kontroller sırasında, durumundan şüphelendikleri araca "dur" ihtarında bulundu.

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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