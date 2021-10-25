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ANTALYA'DA YALANCI KATİL BALİNA ÖLÜSÜ KIYIYA VURDU - Son Dakika

ANTALYA'DA YALANCI KATİL BALİNA ÖLÜSÜ KIYIYA VURDU

25.10.2021 19:46

ANTALYA'da yaklaşık 5 metre uzunluğunda, yalancı katil balina ölüsü sahile vurdu.

ANTALYA'da yaklaşık 5 metre uzunluğunda, yalancı katil balina ölüsü sahile vurdu. Antalya kıyısında ilk kez görülen yalancı katil balina ölüsü üzerinde ağ izlerine rastlandı.

Yalancı katil balina ölüsü, Antalya Balıkçı Barınağı yakınlarında yer alan Çaltıcak mesire alanında görüldü. Kayalık bölgede siyah bir cisim olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen görevliler yaptıkları incelemede, bulunan ölü balinanın cisminin Pseudorca crassidens (yalancı katil balina) olduğunu belirledi.

Akdeniz Üniversite Su ürünleri Fakültesi Öğretim üyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü personeli işbirliğiyle yalancı katil balina ölüsü balıkçı barınağına getirildi.

Akdeniz kıyısına ilk kez vuran yalancı katil balina ölüsü ekiplerin incelemesinin ardından kamyona alındıktan sonra gömülmek üzere götürüldü. Balinanın kıyıdaki görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

'ŞU ANA KADAR KAYDI BİLDİRİLMEDİ'

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şu ana kadar bu tür balinanın Antalya'da kayıt altına alınmadığını belirterek, "Balinanın ölü kıyıya vurduğu haberi geldikten sonra arkadaşlarımız gidip incelemesini yaptı. Bu balina türü, yalancı katil balina türü, yunusgiller familyasında yer alıyor. Akdeniz ve Ege'de görülebilen türler arasında. Boyları 5-6 metreye kadar uzayabilirken, 2 ton kadar ağırlığa da çıkabiliyorlar. Bu balina Antalya'da bulunan türler arasında yer almıyor. Gerekli numuneler alındıktan sonra gömülme işlemi gerçekleştiö dedi.

ANTALYA'DA YALANCI KATİL BALİNA ÖLÜSÜ KIYIYA VURDU
ANTALYA'DA YALANCI KATİL BALİNA ÖLÜSÜ KIYIYA VURDU
ANTALYA'DA YALANCI KATİL BALİNA ÖLÜSÜ KIYIYA VURDU
ANTALYA'DA YALANCI KATİL BALİNA ÖLÜSÜ KIYIYA VURDU
ANTALYA'DA YALANCI KATİL BALİNA ÖLÜSÜ KIYIYA VURDU

Akdeniz, Antalya, Yalancı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA YALANCI KATİL BALİNA ÖLÜSÜ KIYIYA VURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA'DA YALANCI KATİL BALİNA ÖLÜSÜ KIYIYA VURDU - Son Dakika
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