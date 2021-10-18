Antalya'da yurt dışından gönderilen hediye paketinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Hediye paketinde çikolata görünümlü ve jele karıştırılmış çeşitli şekillerde 177 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ve Kaş Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince teknik takip sonucu kargo teslimatı yapıldığı esnada, T.İ. gözaltına alındı.

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