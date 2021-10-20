Antalya'daki suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Polise başvuran bir kişi, "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "kişi hürriyetini yoksun kılma" ve "nitelikli yağmaya" uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen F.K'nin de aralarında bulunduğu zanlılardan 9'u çıkarıldıkları Manavgat 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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