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Antalya'daki yangında hasar gören mahallelerde izler siliniyor - Son Dakika

Antalya'daki yangında hasar gören mahallelerde izler siliniyor

05.10.2021 11:09
Antalya'daki yangında hasar gören mahallelerde izler siliniyor, System.String[]

Antalya'daki orman yangınından etkilenen mahallelerde zarar gören yapılar yıkılarak, yerlerine yenileri inşa ediliyor.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN-FATİH HEPOKUR - Antalya'daki orman yangınından etkilenen mahallelerde zarar gören yapılar yıkılarak, yerlerine yenileri inşa ediliyor.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve Gündoğmuş, Alanya, Akseki ilçelerinde de çıkan orman yangınında evleri, ahırları kullanılamaz hale gelen vatandaşların yaralarını sarma, yerleşim yerlerindeki yangının izlerini silme çalışmaları devam ediyor.

Yangın çıktığı andan itibaren sahada çalışma yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, bir yandan vatandaşların acil ihtiyaçlarını gideriyor diğer yandan hasar tespit çalışması yapıyor. Vatandaşların yeni evlerine kavuşmaları için gece gündüz çalışan ekipler, Antalya genelinde acil yıkılması gereken yapıları belirleyerek, yıkım çalışmalarını gerçekleştirdi. Yıkılan yapıların yenisi için ise ihale çalışmalarına başlandı.

Acil yıkılması gereken binaların büyük bölümü yıkıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Süleyman Dohman, AA muhabirine, yangın felaketinin bölgede oluşturduğu hasarı gidermek için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hasar tespitlerine ilişkin itiraz sürelerinin de tamamlandığını anlatan Dohman, "Antalya genelinde 36 ağır hasarlı, 9 orta hasarlı, 532 az hasarlı ve 1192 acil yıkılacak yapının hasar tespitlerini yaptık. Acil yıkılacak binaların yıkım çalışmalarına başladık ve 1192 yapıdan 1124'ü yıkıldı, yıkılmayan çok az yapı kaldı." diye konuştu.

Dohman, yapıların içinde konut, ahır, depo, ticarethane gibi mekanların olduğunu belirterek, yıkılanların yerine yenilerinin yapılması için de hızlı şekilde çalışmalara başlandığını ifade etti.

Yeni konut yapımını TOKİ'nin yürüttüğüne değinen Dohman, "Hak sahipliğini kazanan ve yeri de uygun olan vatandaşların evleri yapılmaya başlandı. Vatandaşın isteğine göre çeşitli tip projeler var. Uygun olanları yapılacak." dedi.

Dohman, bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması temennisinde bulundu.

"Örnek ev" vatandaşlardan beğeni gördü

Karaöz Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangının kısa sürede yerleşim yerlerine ulaşması ile evi kullanılamaz hale gelen 70 yaşındaki Ayşe ile 80 yaşındaki İbrahim Deniz için yapılan örnek ev projesi, 17 günde tamamlanarak, eşyalı bir şekilde sahiplerine teslim edildi. Tek katlı, yöresel mimariye uygun şekilde inşa edilen ev, mahalle halkının beğenisini topladı.

İlçede Karavca Mahallesi Delioğlanlı mevkisindeki evlerinde hayatını kaybeden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin yanan evinin yerine de 2 katlı yeni konut yapıldı. Alt katı depo, üst katı ise 3+1 konut şeklinde inşa edilen ev, Kardaş çiftinin çocuklarına teslim edildi.

Bölgede mağdur olan diğer aileler için de hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra iletişime geçilerek hem örnek yapılar hem de ödemelerde sağlanan indirimler ve destekler hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Karaöz Mahallesi'nde yaşayan Özcan Deniz, yangın felaketinde evlerinin kullanılamaz hale geldiğini anımsatarak, "Yangında çocuklarımı alıp evden çıktık. Hiçbir şeyimizi alamadık. Eşyalarım, paralarım yandı. Hayvanlarımız vardı, onları da saldım. Kaçamayan 6 küçükbaş hayvanımız yanmış." dedi.

Kendilerine geçici olarak konteyner tahsis edildiğine değinen Deniz, şöyle konuştu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangında buraya gelerek incelemede bulundu. Evsiz olduğumuzu görünce konteyner getirtti. Bunun geçici olduğunu, yanan evlerin yenisinin yapılacağını söyledi. Buraya çok güzel örnek bir ev yaptılar. Çok beğendik, gören herkes de beğeniyor. Biz de böyle bir ev istiyoruz, bir an evvel yeni evimize kavuşmak istiyoruz."

"Böyle bir evi biz de istiyoruz"

Yangından yaralı kurtulan Ümmühan Deniz de hayatında ilk defa böyle bir felaket yaşadığını söyledi.

Ormandaki yangının kısa sürede evlerine kadar ulaştığını anlatan Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alevlerden kaçmak için eve sığındım. Bir anda yangın evi sardı, içeride mahsur kaldım. Oğlum beni görünce camdan çıkarmaya çalıştı. Oğlum da tehlike atlattı, o da alevlerin içinde kaldı, zar zor çıkmaya çalıştık. Her şey bir anda oldu. Ayağım ile ellerim yanmış, hemen tedavi ettiler. Ellerim iyi, ayağımda kaldı biraz, çok şükür bunlar da geçiyor. Ama evim yandı, külünü bile görmedim. Bir iğne kalmadı, canımızı zor kurtardık."

Kendisinin de konteynerde yaşadığını ve yeni evinin yapılmasını beklediğini aktaran Deniz, "Elimizde paramız pulumuz kalmadı. Yetkililer, 'bekleyin yeni ev yapılacak' dediler. Buraya çok güzel bir ev yaptılar, böyle bir evi biz de istiyoruz. Yalnız yaşıyorum, küçük ev de olsa olur." ifadelerini kullandı.

Antalya'daki yangında hasar gören mahallelerde izler siliniyor
Antalya'daki yangında hasar gören mahallelerde izler siliniyor
Antalya'daki yangında hasar gören mahallelerde izler siliniyor
Antalya'daki yangında hasar gören mahallelerde izler siliniyor
Antalya'daki yangında hasar gören mahallelerde izler siliniyor

Antalya, Yangın, konut, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'daki yangında hasar gören mahallelerde izler siliniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'daki yangında hasar gören mahallelerde izler siliniyor - Son Dakika
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