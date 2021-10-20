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Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Antalya'dan kısa kısa

20.10.2021 15:08
Antalya'dan kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentteki çiftçilere tohum desteğinde bulunacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentteki çiftçilere tohum desteğinde bulunacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, terk edilmiş tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla "tohum bizden üretim sizden" sloganıyla hibe tohum desteğini bu yıl da sürdürecek.

Destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar 28 Ekim'e kadar ilçe hizmet birimlerine başvuruda bulunabilecek.

Karakılçık buğday tohumu desteğine 5 dönüm ve üzeri arazisi olan vatandaşlar, ekmeklik buğday tohumu desteğine 10 dönüm ve üzeri arazi sahipleri başvurabilecek.

Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 11'incisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'na vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Kitap Fuarı'nın 5'inci gününde düzenlenen söyleşi ve imza günlerine yazarlar Mustafa Karataş, Nasuh Mahruki, Hidayet Karakuş, Burcu Bahar, Mehmet Kemal Erdoğan, Haluk Öztekin, Fikret Eroğlu, Erkan İşeri, Betül Tarıman konuk oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuarda kitabını imzaladı.

Muhtarlar Futbol Turnuvası düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesince Muhtarlar Futbol Turnuvası düzenlenecek.

Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyon Başkanı Nazif Alp, Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz ile muhtarların ziyaret ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turnuvaya 16 takımın katılacağını dile getirdi.

Fikstürü çekilen turnuva, 6-14 Kasım tarihleri arasında Lara ASAT Su Arıtma Tesisleri Futbol Sahası'nda yapılacak

Antalya'dan kısa kısa
Antalya'dan kısa kısa
Antalya'dan kısa kısa
Antalya'dan kısa kısa
Antalya'dan kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Futbol, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika
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