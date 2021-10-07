Üye Girişi
Antalya Film Forum Ödülleri Sahiplerini Buldu! - Son Dakika

Antalya Film Forum Ödülleri Sahiplerini Buldu!

07.10.2021 08:40
Antalya Film Forum Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu!

Damla Sönmez'in sunduğu tören tüm Forum etkinlikleri gibi çevrimiçi gerçekleşti.

Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu ortak direktörlüğünde 4 Ekim'de başlayan Antalya Film Forum'da bu yıl beş bölümde 14 proje destek aldı, 455 bin TL değerinde maddi ödülün yanı sıra ayni ödüller de sahiplerini buldu.

Antalya Film Forum'da toplam 26 proje Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu, Belgesel Work-in-Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve geçen yıl başlatılan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu kategorilerinde yarıştı.

'Gülüşün Ömre Bedel ve 'Tussifed'e 30'ar bin TL Ödül!

Sekiz projenin yarıştığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda, Mahmut Fazıl Coşkun, Olivier Barbier ve Roshanak Behest Nedjad'dan oluşan jüri, iki projeye toplam 60 bin TL tutarındaki Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü'nü verdi. Sefa Öztürk'ün yönettiği "Gülüşün Ömre Bedel" ve Doğu Yaşar Akal'ın yönetmenliğini üstlendiği "Tussifed" adlı projelerinin her biri 30 bin TL para ödülü kazanırken; Sertaç Koyuncu yönetmenliğindeki "Yeryüzünden" adlı proje, Film Standartları Post- Prodüksiyon Ödülü'nü kazandı.

TRT'den 30 bin TL ödül

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bu yıl, bağımsız sinemaya desteğini 30 bin TL değerindeki TRT Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü ile sürdürüyor. TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven'in açıkladığı ödülde, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda yarışan, Merve Kuş Mataracı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Üç Metre" adlı projeye 30 bin TL destek sunuldu.

Kurmaca Work-In-Progress Kazananları "Suna" ve "Klondike"!

Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post-prodüksiyon aşamasındaki projelerin desteklendiği Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu'nda ise beş proje yarıştı. Jean-Benoit Henry, Justine Barda ve Nisan Dağ'dan oluşan jüri; Çiğdem Sezgin'in "Suna" adlı projesine, 80 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Ödülü'nü ve Maryna Er Gorbach'ın "Klondike" adlı projesine, 40 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Jüri Özel Ödülü'nü verdi. Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" adı projesine, Creative Production Renk Düzenleme Ödülü ise Orçun Köksal'ın "Bars" adlı projesine verildi.

Belgesel sinemaya 60 bin TL destek

Antalya Film Forum'un Belgesel Work-in-Progress kategorisinde beş proje yarıştı. Brigid O'Shea, Hans Robert Eisenhauer ve Serdar Kökçeoğlu'ndan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu Pınar Fontini'nin "Filmin Adı Ne?" adlı projesi 30 bin TL ve Eylem Kaftan'ın "Bir Gün, 365 Saat" adlı projesi 30 bin TL değerinde olmak üzere toplam 60 bin TL değerindeki Belgesel Work-in-Progress Ödülleri'ni aldılar. "Bir Gün, 365 Saat" aynı zamanda Başka Sinema Dağıtım Ödülü'nü de kazandı. Gürcan Keltek'in "Horde" projesi ise Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü ve Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü'ne layık görüldü.

Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu Ödülleri Verildi!

Antalya Film Forum'un, Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda 5 proje yarıştı. Bu projeleri; Deniz Şaşmaz, Olaf Grunert ve Serge Bierset'den oluşan jüri değerlendirdi. Salih Toprak'ın projesi "Barbar", 35 bin TL tutarındaki BluTv Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu Ödülü'nü ve Color Up Renk Düzenleme Ödülü'nü kazandı. Ahmet İlker, Coşkun Deniz ve Deniz Bayraktaroğlu'nun "Yanlış Kararlar Merkezi" adlı projeleri ise Daire Creative Sunum Dosyası Tasarım Ödülü'nü aldı.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü "Dünyamın Sonu"na!

Antalya'da film çekmeyi teşvik eden ve üç yıl önce kaybettiğimiz usta oyuncu Sümer Tilmaç'ın anısına verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için bu yıl üç proje yarıştı. Burak Göral, Emine Yıldırım ve Ersan Çongar'dan oluşan jüri, 150 bin TL tutarındaki Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü'nü, Halit Eke'nin yapımcı, yönetmen ve senaristi olduğu "Dünyamın Sonu" adlı film projesine verdi. "Dünyamın Sonu" ayrıca, Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü ile de desteklendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.

Sümer Tilmaç, Türk Lirası, Antalya, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Antalya Film Forum Ödülleri Sahiplerini Buldu! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ters yöne giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı 09:39 Ters yöne giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı 09:33 İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı 08:54 Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı
TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi 08:05 TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti 07:39 Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum 07:29 Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı 07:23 Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı 00:39 Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı

Son Dakika Haberleri
09:41 Bursa'da arabanın önüne atlayan ayı telef oldu
09:38 Ters yöne giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
09:35 Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor
09:33 İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı
09:01 Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?
08:53 Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı
08:48 Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar
08:04 TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var
07:39 Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti
Bursa'da arabanın önüne atlayan ayı telef oldu Bursa'da arabanın önüne atlayan ayı telef oldu         
09:41
Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor         
09:35
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?         
09:01
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar         
08:48
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi         
07:30
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Son anket sonuçları belli oldu! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı Son anket sonuçları belli oldu! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı         
07:05
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu         
20:55
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı         
18:48
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı         
15:34
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 09:51:23. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Film Forum Ödülleri Sahiplerini Buldu! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement