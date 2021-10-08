Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne İsmail Başıbüyük atandı - Son Dakika

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün istifa ettiği, yerine Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük'ın atandığı bildirildi.

Hülür, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığındaki görevlendirmesi nedeniyle 8 yıldır görev yaptığı Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini belirtti.

Yerine Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük'ün atandığını vurgulayan Hülür, bugüne kadar birlikte çalışmalarından dolayı başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere, bakan, vali ve belediye başkanları ile çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.