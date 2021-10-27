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Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor - Son Dakika

Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor

27.10.2021 10:40
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki Haşim İşcan Mahallesi'nde son dönemde çıkan yangınlar nedeniyle asırlık tarihi evler yok oluyor.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki Haşim İşcan Mahallesi'nde son dönemde çıkan yangınlar nedeniyle asırlık tarihi evler yok oluyor. 1'inci derece SİT alanı olması nedeniyle tadilat yapılamayan mahalle madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Mahalleli, tarihi evlere sahip çıkılıp restore edilerek, Kaleiçi gibi turizme kazandırılmasını istiyor.

Antalya'da tarihi dokusuyla bilinen Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi'nin bitişiğindeki Haşim İşcan Mahallesi, en eski yerleşim yerleri arasında yer alıyor. 25 sokağı, birçok butik oteli, kentin en büyük parkı olan Karaalioğlu Parkı, kentin en eski lisesi Antalya Lisesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve eski binasına ev sahipliği yapan Haşim İşcan Mahallesi, 1993 yılında 1'inci derece SİT alanı ilan edilerek, mahalledeki çok sayıda kargir ev koruma altına alınıp kültür mirası haline getirildi. Mahallede en az 150 yıllık 55 tarihi evden 20'ye yakını, metruk ve atıl durumda. Kanunen çivi dahi çakılması yasak olan tarihi evler, son zamanlarda ayda en az 2-3 yangının çıktığı mahallede gün geçtikçe yok oluyor. Mahalle sakinleri ise yangınların önlenmesi ve tarihi dokunun kaybolmaması için Haşim İşcan Mahallesi'nin turizme kazandırılmasını istiyor.

MAHALLELİ TEDİRGİNHaşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, mahallede 150 yıla dayalı asırlık evlerin yer aldığını anlattı. Mahalle SİT alanında olduğu için tadilat yapılamadığını, çivi dahi çakılamadığını aktaran Ay, tarihi evlerin yanarak yok olduğunu vurguladı. Halil Ay, "Buraları kim yakıyor bilmiyoruz. İsteğimiz burası yakılmadan, yıkılmadan, harap olmadan önce bu evlerin yapılması. İçimiz yanıyor. Mahalleli bu konuda çok tedirgin ve korkuyor. İnsanlar evlerinde uyuyamaz hale geldi. Buranın Antalya'ya kazandırılmasını istiyoruz" dedi.'TURİSTLER GELSİN MAHALLE CANLANSIN'Mahallenin Kaleiçi'ne çok yakın mesafede, şehrin en işlek caddesinin yanında olduğunu belirten Ay, "Kaleiçi ile buranın bir farkı yok. Turistler buradaki evlerden dolayı korkuyor ve mahalleye giremiyor. Turistler gelsin, mahallemiz canlansın istiyoruz. Burada yerler asfalt. SİT alanında olan yerlerde asfalt olmaz. Buralara parke taşı gibi farklı örnekler yapılabilir. Bu şekilde düzenlemeler yapılırsa aslında Antalya kazanacak. Bizim isteğimiz bir an önce metruk evlerin eskiye dönük restore edilmesi" diye konuştu.MAHALLELİ SU KOVALARIYLA NÖBET TUTUYORHalil Ay, mahallede ayda en az 3, bazen haftada 7 evin yandığını belirterek, "Bu yangınlara çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir ara mahalleliyle birlikte ellerimizde su kovalarıyla nöbet bekliyorduk. Korkar hale geldik. Çünkü evler birbirine bitişik. Diğer evler de zarar görüyor. Yangın esnasında birçok kişiyi evden zor çıkardık. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Genel Kurulu'ndan bir an önce buraya sahip çıkmasını, öz evlat gibi bakılmasını istiyoruz" dedi.METRUK BİNALARDAN DÜŞEN PARÇALARDAN YARALANDILARBazı metruk binaların yıkım tehlikesi taşıdığını, sokakta yürüyen vatandaşların hayatının tehlikeye atıldığını belirten Halil Ay, "Eski yapıt olduğu için çok yüksek evler var. Eski kiremitler rüzgarda düşebiliyor. Simitçi, çocuklar gibi birçok yaralanan oldu. Bu mahallede çocukluğum geçti. Muhtar olarak bu durumlara içim yanıyor. Tarihi yakmak insanı yakmaktır. Gelin bize sahip çıkın. Eğer mahalle kazandırılırsa, turist gelir. Turistler, 'Kaleiçi'nin karşı mahallesinde yanık, metruk evler var' diyerek dile getiriyor. Turistler buradan üzgün ve çaresiz bir şekilde gidiyor. Buranın turizme kazandırılması, 1'inci derece SİT alanına uygun şekilde düzenleme yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.'KALEİÇİ GİBİ TURİZME AÇILABİLİR'

Mahalleli Erdinç Çaylikoca (61), birçok madde bağımlısının mahalleyi mesken edindiğini ve çok sayıda yangın çıktığını anlattı. Çaylikoca, "Ailemle birlikte gece 12'den sonra bu sokaklarda dolaşmanın mümkünü yok. Burada çok sayıda metruk ev var. 4-5 gün önce yanan evin hali çok kötü. Mahalleli olarak dilekçe toplayıp şikayetleri muhtarımıza bildirdik. Bir an evvel metruk evlerin yıkılması, tinercilerin barındığı buralarda yangın çıkabileceğini defalarca söylememize rağmen hiçbir şekilde önlem alınamadı. 5 gün önce ev yandı ve hala enkaz kaldırılmadı. Evimizde ne içeriden ne de dışarıdan tadilat yapmamız mümkün değil. Bir an evvel mahallemize sahip çıkılmasını istiyoruz. Yıllar önce bu mahalle için bir karar alınmıştı. Burası sanatçılar sokağı olacaktı. Hali hazırda bekliyoruz fakat hiçbir çalışma yok" dedi.


Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor

Haşim İşcan, Muratpaşa, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor - Son Dakika


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