Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik, Kaş, Manavgat ve Döşemealtı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı törenlerle kutlandı.

Törenler, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu'nun makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nde devam eden törenlerde, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan, öğrencilerin ve vatandaşın bayramını kutladı.

Kurdoğlu, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışla başlayan kurtuluş mücadelesinin Edirne'den Kars'a, İzmir'den Van'a halkın birlik ve beraberliği ile hürriyet mücadelesi ve Anadolu'nun her noktasında var oluş mücadelesine dönüşerek, büyük bir savaşa girildiğini aktardı.

Öğrenciler şiir okudu, Serik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören sırasında ellerinde bayraklarla gösteri yapan 5 yaşındaki Melike Ekşi, dikkati çekti.

Kaş'ta bayraklarla donatılan teknelerle bayram kutlandı

Kaş'ta Kaymakam Şaban Arda Yazıcı'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Yazıcı ve İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, öğrencilerin bayramını kutladı.

Kent merkezindeki helikopter pistinde 37 şehidin anısına 37 ses topu atıldı.

Programda, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sundu.

Öte yandan, Marina'dan hareket eden bayraklarla donatılan 50 tekne, Kaş Limanı açıklarına gelerek tur attı ve halkı selamladı. Bu sırada Sahil Güvenlik botu da teknelere eşlik ederek, siren çaldı.

Döşemealtı

Döşemealtı'nda törenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı "Mustafa Kemal-Bir Kurtuluş Savaşı Hikayesi" adlı oyunla başladı.

Kent Meydanı'nda sanatçı Sümer Ezgü konseriyle devam eden etkinlik kapsamında, Belediye ekipleri vatandaşlara Türk Bayrağı, çocuklara ise oyuncak ve satranç takımı dağıttı.

İlçe Belediye Başkanı Turgay Genç, 29 Ekim otobüsüyle kenti gezerek, vatandaşın bayramını kutladı.

Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu ve Muratpaşa Belediyesi işbirliğiyle "Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlendi.

Manavgat

Manavgat'ta kutlamalar, Kaymakam Abdulkadir Demir'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, öğrenciler şiir okudu, şarkı söyledi.

Halk oyunları gösterileriyle devam eden tören, geçit töreniyle sona erdi.