Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı - Son Dakika

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi törenle hizmete girdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATSO'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Antalya'da iş dünyası için önemli bir adım attıklarını söyledi.

Aşırı dosya yükü sebebiyle yargı sisteminin yavaş işlemesi gibi şikayetlerle karşılaşıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu noktada alternatif çözümler konusunda yapılan çalışmalar neticesinde TOBB ve odaların bu işe sahip çıkması sonrasında önce iş-işveren uyuşmazlıklarında, sonra ticari davalarda ve tüketicilerde arabuluculuk sistemini oluşturduklarını kaydetti.

Bu sistemin kullanımının her geçen gün arttığını ve gelen dosya sayısının 2,5 milyona yaklaştığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bunların da yüzde 70'inin anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi.

Eskiden yıllar süren davaların, günler, haftalar içinde bittiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Adalete erişim hızlandı. Bu aynı zamanda, bir kazan-kazan yöntemi. Zira insanlar, zaman kaybından ve maddi anlamda kendilerini yıpratan uzun süreçten, yargı sistemimizse önemli bir iş yükünden kurtuldu. Böylece mağduriyetler azaldı, adalet duygusu da güçlenmeye başladı. Anlaşmazlıklar helalleşerek çözüldü. Dolayısıyla arabuluculuk, toplumsal barışa da katkı sağladı."

31 odada arabuluculuk merkezi hayata geçti

Oda ve borsa camiası olarak her türlü desteği verdiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, iş dünyasında tanınması ve bilinmesi için büyük gayret sarf ettiklerini belirtti. Odaları böyle merkezler kurmaları için teşvik ettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOBB bünyesinde UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ni faaliyete geçirdik. Şu an 31 odamızda bu arabuluculuk merkezleri hayata geçti, 19 odamızda da çalışmalar devam ediyor. Bu merkezlerde 390 arabulucu da görev yapmaya başladı. Böyle bir altyapı sağlanınca bu merkezler, iş dünyamızı artan bir şekilde arabuluculuğa yönlendirdi. Şu an ülke genelinde arabuluculuğa gelen başvuru sayısı ayda 100 bine ulaşmış durumda. Demek ki attığımız adım başarılı oldu. Toplumda bu konu hakkında bilgi arttı ve bunun faydalarını da insanlar görmeye başladı."

Seydişehir'de 28 farklı kişiyi ilgilendiren ve 2 yıldır devam eden bir miras davasının arabuluculukta 4 saatte çözüldüğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, ticari hayatta zamanın en önemli sermaye olduğunu, bu sistemin zamandan da önemli bir tasarruf sağladığını bildirdi.

Ticareti kolaylaştıracak, ekonomiyi ve yargı sistemini güçlendirecek, toplumsal barışa katkı sağlayacak her düzenlemenin kendileri için önemli olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "İş insanlarımız hem daha hızlı hem de daha ucuza anlaşmazlıklarını çözmüş olacak. Hukuk sistemi, devletin ve ekonominin temel direğidir. Hukuk güçlü olursa insanların birbirine, kurumlara ve sisteme olan güveni artar. Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü olur." diye konuştu.

"Adalete erişim noktasında çok önemli bir yol"

TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, önemli bir müessesenin hizmete girdiğini belirtti.

ATSO Başkanı Davut Çetin'den gelecek ilk meclis toplantısında üyeleri müessese hakkında bilgilendirmelerini isteyen Çiçek, "Adalete erişim noktasında çok önemli bir yol ancak henüz bunu bilmeyen insanlar var. Bunun daha geniş kitleler tarafından bilinmesi yargı işleyişini de kolaylaştıracaktır. Bu yol doğru bir yol. Önemli bir adım atılmış oldu." dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin de merkezde şu ana kadar 37 avukat ile anlaşma yapıldığını bildirdi.