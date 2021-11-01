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Antalya turizmi, ekimde 2019'u yakaladı - Son Dakika

Antalya turizmi, ekimde 2019'u yakaladı

01.11.2021 15:07
Antalya turizmi, ekimde 2019'u yakaladı

TURİZMİN başkenti Antalya'da ekim ayı verileri, en iyi yıl olan 2019'un ekim ayının yüzde 95'ine ulaştı.

TURİZMİN başkenti Antalya'da ekim ayı verileri, en iyi yıl olan 2019'un ekim ayının yüzde 95'ine ulaştı. 2019 Ekim ayında 1 milyon 686 bin yabancı turistin ziyaret ettiği kente, bu ekim ayında 1 milyon 602 bin turist geldi. Hareketliliğin kasım ayı ortalarına dek sürmesini beklediklerini anlatan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Bu yılı yaklaşık 9 milyon turistle kapatırız diye tahmin ediyorum" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Antalya'nın 2021 yılı 10 aylık dönemdeki turizm verilerini açıkladı. 1 Ocak-31 Ekim 2021 arasındaki 10 aylık dönemde Antalya'ya gelen toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 163 artışla 8 milyon 618 bin 800 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 3.2 milyon turist gelirken, bu yılki artış 5 milyon 342 bin olarak gerçekleşti.

EKİM 2019 RAKAMLARIAntalya'nın 2021 yılı 10 aylık dönemdeki turist sayısı, koronavirüs salgını öncesindeki en iyi yıl olan 2019'a göre ise yüzde 41 geride kaldı. 2019'da aynı dönemde 14 milyon 696 bin kişi kentte tatil yapmıştı. Ancak, Mart-2020'den bu yana geçen 18 aylık süreç sonunda ilk defa bu ekim ayında, 2019 yılı rakamlarına çok yakın bir rakama ulaşıldı. Bu yıl ekim ayında Antalya'ya 1 milyon 602 bin turist gelirken, 2019'un ekim ayında ise bu sayı 1 milyon 686 bin olmuştu. 2019'un ekim ayına göre yüzde 95 gerçekleşme sağlandı.İLK SIRADA RUSLAR VAROcak-ekim arasındaki 10 ayda Antalya'ya gelen 8.6 milyon turistin 3 milyon 448 binini Ruslar oluşturdu. Rusya'dan gelen turist sayısında geçen seneye göre yüzde 145 artış yaşandı ve toplam turist sayısındaki yüzde 41.4'lük pay ile ilk sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre Rusya'dan gelen turist sayısındaki artış 2 milyon 46 bin oldu.UKRAYNA VE ALMANYAİkinci sıradaki Ukrayna, turizm tarihinde ilk defa 1 milyonu bu yıl aştı. Geçen yıl 550 bin olan Ukraynalı turist sayısı bu yıl yüzde 128 artış ve 1 milyon 258 bin ile ikinci sırada yer aldı. Geçen seneye göre 707 bin kişilik artış gerçekleşen Ukrayna'nın pazar payı ise yüzde 15.1 oldu. Turizmde uzun yıllar ilk ve ikinci sırada yer alan Almanya ise bu yıl yüzde 247 artış ve 1 milyon 164 bin turistle üçüncü sırada. Geçen seneye göre kişi sayısındaki artış 828 bin olan Almanların turizmdeki payı yüzde 14.YIL SONU TAHMİNİ 9 MİLYONAntalya'nın 10 aylık dönemine ilişkin turizm verilerini değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 1.6 milyon turist sayısıyla Ekim-2019'daki 1 milyon 686 bin turist sayısının yüzde 95'ine ulaşıldığını belirterek, "2020-Mart'tan bu yana 18 ay sonra ilk defa, korona öncesi dönemlerdeki bir sayıyı bu ekim ayında gördük. Hareketliliğin kasım ayı ortalarına dek süreceğini düşünüyoruz. Bu yılı yaklaşık 9 milyon turistle kapatırız diye tahmin ediyorum" dedi.'TURİZM EFSANESİ İSPANYA ÇÖKTÜ'Korona sürecinde turizmde Akdeniz'de dengelerin değiştiğine de dikkat çeken Yavuz, "Türkiye ve Antalya olarak, korona sürecini en iyi yöneten biz olduk. Artık turist hayati risk gördüğü yerlere gitmiyor. Bu noktada Türkiye sağlık altyapısıyla güvenli olduğu için hiçbir facia da yaşanmadı. Antalya ise Türkiye'de en az vaka görülen 5 şehir arasında. Ancak bu süreçte turizm efsanesi İspanya çöktü" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE İLK DEFA İSPANYA'YI GEÇTİ'Ülkelerin pandemi öncesi ve pandemi esnasındaki performansları ile pazar koşullarını dikkate alarak, yılsonu için bir simülasyon da hazırlayan Yavuz, şunları söyledi: "Yaptığım simülasyona göre Eylül 2021 itibarıyla 21.5 milyon turist ağırlayan Türkiye, yıl sonunu 27 milyon turistle ilk kez, 25.5 milyon tahmin ettiğimiz İspanya'nın önünde kapatacak. Bölgedeki önemli rakipleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin artık sadece turizm ürünü ve fiyatı-hizmeti ile değil, sağlık alt yapısı ile de rakiplerinin önüne geçtiğini söyleyebiliriz."'TEDBİRLERDE TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE KALDILAR'Pandemide doğru tedbirler alan, uygulayabilen ve bunu dünyaya anlatabilen ülkelerin ön plana çıktığına işaret eden Yavuz, bu süreçte Akdeniz ülkeleri arasındaki dengelerin de değiştiğine dikkati çekerek, İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelerin başta sağlık alt yapısı olmak üzere birçok konuda Türkiye'nin gerisinde kaldığını dile getirdi.

Antalya turizmi, ekimde 2019'u yakaladı
Antalya turizmi, ekimde 2019'u yakaladı
Antalya turizmi, ekimde 2019'u yakaladı

Antalya, Turizm, turist, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya turizmi, ekimde 2019'u yakaladı - Son Dakika


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