Antalya'ya hafta sonları günlük 77 bin turist geliyor - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente hafta sonları günlük ortalama 77 bin turistin geldiğini belirtti.

Yazıcı, İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson'un ziyaretinde, Antalya'nın dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşandığını aktaran Yazıcı, "Salgından önce 300 binleri bulan İsveçli misafirimiz vardı, bu yıl 30 bine yakın İsveçli turist ağırladık. Halbuki biz bu yıl Avrupa'dan çok yüksek sayıda misafir ağırladık. Ama İsveçliler galiba bu yıl da tereddütlüydü." diye konuştu.

Antalya'da turizm sezonunun devam ettiğini belirten Yazıcı, kentte kasımda hatta kış sezonunda da denize girilebildiğini kaydetti. Hava soğusa bile deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğunu ifade eden Yazıcı, güneşlenme süresinin en fazla olduğu bir kentte yaşadıklarını bildirdi.

Turizm sezonunun geçen yıla göre bu yıl daha iyi olduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Hafta sonunda günde ortalama 77 bin turist geliyor, hafta içi ise bu sayı 60 bin civarında. Antalya güvenilir bir turizm şehri, bundan dolayı da tercih ediliyor. Kentimiz en lüks otelden pansiyona kadar 680 bin yatak kapasitesine sahip. Otellerimiz ve turizm sektöründeki tüm firmalarımız, dünyanın en üst standartlarında hizmet sunuyor. Müşteri memnuniyeti de çok yüksek. En uygun fiyata en kaliteli hizmeti sunuyoruz."

"Antalya'ya gelmek için pek çok sebep var"

İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson da İsveç Dışişleri Bakanlığının vatandaşlarına başka ülkelere gitmemeleri yönünde tavsiyede bulunduğunu, bu nedenle İsveçlilerin çok fazla yurt dışına çıkmadığını belirtti.

1 Ekim'den sonra bu yasağın kalktığını, daha fazla İsveçli turistin Türkiye'ye ve Antalya'ya gelebileceğini aktaran Ericson, "Antalya'ya gelmek için pek çok sebep var. 1 Ekim'den itibaren Türk Hava Yolları uçuşa başladı. Artık daha fazla İsveçli turisti burada görebilirsiniz. Antalya'da iki fahri konsolosluğumuz var, biri merkezde biri de Alanya'da. Çok alışıldık bir durum değil. Kente yerleşmiş pek çok da İsveçli vatandaş var." ifadelerini kullandı.

Ericson, İskandinav ülkelerinin konsolosluk temsilcilerinin de ileriki tarihlerde Antalya'da bir araya geleceğini kaydetti.

İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İzlanda'nın konsolosluklarının temsilcileri ile toplantı yapacaklarını anlatan Ericson, gelecek sezona yönelik bir yol haritası izleneceğini bildirdi.