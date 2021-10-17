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ANTALYALILAR 11'İNCİ KİTAP FUARINA AKIN ETTİ - Son Dakika

ANTALYALILAR 11'İNCİ KİTAP FUARINA AKIN ETTİ

17.10.2021 15:01
ANTALYALILAR 11'İNCİ KİTAP FUARINA AKIN ETTİ

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11'inci Antalya Kitap Fuarı'na ilgi artarak devam ediyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11'inci Antalya Kitap Fuarı'na ilgi artarak devam ediyor. Fuarın ikinci gününde de çok sayıda kitapsever Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezine akın ederek sevdikleri yazarların imza gününe ve söyleşilerine katıldı. Fuarı'nın ikinci gününde Altan Öymen, Enver Aysever, Sevil Atasoy, Sinan Meydan ve Serhan Asker gibi ünlü yazarlar okurlarıyla buluştu. Başkan Muhittin Böcek, Antalya Kitap Fuarı'nın Türkiye'de belediye tarafından yapılan, en çok ziyaretçi ve yazarın buluştuğu fuar olduğunu söyledi.

Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde söyleşi ve imza günleriyle devam eden Antalya Kitap Fuarı'nda vatandaşlar, sevdikleri yazarları görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Fuarın ikinci gününde Enver Aysever, Altan Öymen, Serhan Asker, Engin Alan, Sevil Atasoy, Murat Çelik, Sinan Meydan, Zafer Algöz, Can Yılmaz ve Metin Hara kitapseverlerle buluştu.

EN ÇOK ZİYARETÇİ VE YAZARIN BULUŞTUĞU FUAR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek fuarın 2'nci gününde, bir televizyon kanalına konuk oldu. 10. Kitap Fuarını 613 bin ziyaretçiyle kapattıklarını ifade eden Başkan Böcek, "Pandemi nedeniyle geçen sene yapamadığımız kitap fuarını bu yıl yeniden Antalyalılarla buluşturduk. Türkiye'de belediye eliyle yapılan en çok ziyaretçisi olan ve en çok yazarın geldiği bir fuara dönüştük. Bu yıl da 206 yazarımız ve 242 de yayın evi fuarda. Bizim kitap fuarımızda düşünce özgürlüğü var. Her düşünce ve fikirden vatandaş yazarlarla buluşabiliyor" diye konuştu.

MANAVGAT YANGINI FUARIN TEMASI OLDU

Kitap Fuarı'nın temasını bu sene Manavgat yangına göre belirlediklerini belirten Başkan Böcek, "Manavgat yangını içimizi ciğerlerimizi yaktı, 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, binlerce canlı ve ağaçlarımız yandı o yüzden bu sene 'Gelecek Bilgiyle Yeşerecek' temasını belirledik" dedi. Gün boyu fuarda olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ayrıca okurları için "Ben Bu Şehre Aşığım" isimli kitabını imzaladı. Böcek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

ALTAN ÖYMEN'İN SÖYLEŞİSİNE YOĞUN İLGİ

Gazeteci, yazar ve siyasetçi Altan Öymen de 11. Antalya Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geldi. Öymen, Cam Piramit Fuar Merkezinde 'Dünden bu güne Türkiye' konulu söyleşi gerçekleştirdi. Türkiye'nin 60-70-80 yılları ve yakın dönem siyaseti ve anılarını katılımcılara aktardı. Ayrıca Başkan Muhittin Böcek'in böylesi güzel bir Kitap Fuarına öncülük etmesinden dolayı kendisini kutladı. Söyleşi sonunda Antalya Büyükşehir Başkan vekili Büşra Özdemir, Öymen'e çiçek takdim etti.

KİTAP FUARI ANTALYA'YI ÇAĞDAŞLAŞTIRIYOR

Kitap fuarının Antalya'nın çağdaş, büyük bir kent olma sürecinin önemli bir aşaması olduğunu söyleyen Altan Öymen, "Daha önce de Antalya'da kitap fuarına katılmıştım. Antalya, sinema açısından güzel sanatlar açısından büyük bir gelişme içerisinde. Bu da ona büyük bir hız kazandırıyor. Ayrıca böylesi güzel kitap fuarlarının büyük kentlerde değil daha yerelde muhafaza etmek suretiyle daha küçük yerlerde de olmasında fayda var. Kitap bilginin temeli çağdaşlaşmanın temeli. Şimdi gerçi internet çağındayız kitaba olan ilgiyi azaltacak onunla rekabet edecek birçok şart var. Fakat hepsinin temelinde gene kitap vardır. Bu internet yoluyla edinilen bilginin çoğu kitaplardan geliyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN GEÇMİŞİNDE GURUR DUYULACAK OLAYLAR OLMUŞTUR

Altan Öymen, 'Dünden Bu Güne Türkiye' konulu söyleşinde katılımcılara Türkiye'nin geçmişinde de geleceğinde de gurur duyulacak olaylar olmuştur ve olacaktır diyerek konuşmasına devam etti. Öymen, "Yani Türkiye'nin geçmişinde büyük bir çağdaşlaşma dönemi var. Bu süreç devam ediyor. Arasına başka şeylerde giriyor ama bunlar başarılı olamaz. Türkiye bu başarılı çizgiyi sürdürecektir buna da güvenmek gerekiyor" diye konuştu.

KİTAP FUARINI ÖZLEMİŞİM

Gazeteci Enver Aysever de 11. Antalya Kitap Fuarı'na konuk oldu. Antalyalıların büyük ilgi gösterdiği yazar söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirdi. Aysever, "Pandemi sonrası gerçekleştirilen bu sosyal ve kültürel etkinlik benim için çok değerli. İnsanlarda pandemi döneminde oluşan bu sosyal hasarı onarması açısından da önemli. Benim çok özlediğim bir fuardı ve burada olmaktan mutlu oldum" dedi.

ANTALYALILAR KİTABI SEVİYOR

Kitap Fuarı'na olan yoğun ilgiyi değerlendiren Zafer Algöz ve Can Yılmaz da, "Buradaki tablo Antalyalıların ne kadar kitabı sevdiğini gösteriyor. Antalya'da böylesine yoğun bir potansiyeli görmekten mutluluk duyduk" diye konuştu.

Altan Öymen, Türkiye, Antalya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYALILAR 11'İNCİ KİTAP FUARINA AKIN ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYALILAR 11'İNCİ KİTAP FUARINA AKIN ETTİ - Son Dakika
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