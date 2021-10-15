AP vekillerinden "hukukun üstünlüğü konusunda" AB Komisyonuna karşı dava açılması çağrısı - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu (AP) Yasal İşler Komitesi, Avrupa Birliği (AB) fonlarından yararlanmayı Birlik hukukuna uyma şartına bağlayan düzenlemeyi uygulamaya koymaması nedeniyle, AP Başkanı David Sassoli'nin AB Komisyonuna karşı yasal işlem başlatmasını öngören tavsiye kararı aldı.

Komitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koşulluluk yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin olarak eyleme geçilmemesiyle ilgili tavsiye kararı kabul edildi. Nihai kararı AP Başkanı verecek." denildi.

Oylamada, 13 milletvekili "olumlu", 3 kişi "olumsuz", 6 kişi ise "çekimser" oy kullandı.

AP ve AB Konseyi, geçen senenin başında Birlik fonlarının ülkelere dağıtımını hukukun üstünlüğü ilkesine uyma şartına bağlayan düzenleme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Polonya ve Macaristan'ın bazı eylemleri, AB içinde hukukun üstünlüğü tartışmalarını tetikliyor. Son olarak Polonya Anayasa Mahkemesi, AB anlaşmalarındaki bazı maddelerin ülkenin anayasasına aykırı olduğuna hükmetmişti.

AB Adalet Divanı'nda 11 Ekim'de Polonya ve Macaristan'a karşı söz konusu mekanizmanın devreye sokulmasının hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri şartına bağlanmasının AB hukukuna uygun olup olmadığına ilişkin dava görülmüştü.

Kararın aralık ayında verilmesi bekleniyor.