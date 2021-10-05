Üye Girişi
Apameia Antik Kenti'nde Helenistik döneme ait 5 oda bulundu - Son Dakika

Apameia Antik Kenti'nde Helenistik döneme ait 5 oda bulundu

05.10.2021 11:06
Apameia Antik Kenti'nde Helenistik döneme ait 5 oda bulundu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kenti antik tiyatrosunda yürütülen kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 5 oda bulundu.

ARİF YAVUZ -Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kenti antik tiyatrosunda yürütülen kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 5 oda bulundu.

Tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan Apameia Antik Kenti, Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarından önemli izler taşıyor.

Antik kentin tespit edilen "en önemli" mimari yapısı antik tiyatrodaki kurtarma kazısı, Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğinde, Dinar Kaymakamlığı ve Belediyenin desteği ile beş yıldır sürdürülüyor.

Kazının bilimsel danışmanı ve koordinatörü AKÜ Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bilgin, AA muhabirine, bu yılki kurtarma kazısı çalışmalarının haziranda başladığını, aralık sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Çalışmalarda antik tiyatronun sahne kısmında yoğunlaştıklarını dile getiren Bilgin, şu değerlendirmede bulundu:

"Sahnenin arka bölümünde daha önce üst kısımları gözüken duvarların işlevini anlamak adına burada zaman harcadık. Bu kısımda yaptığımız çalışmalarda sahneye ait 4 oda tespit ettik. Bu bizim için önemli bir tespitti. Burada yaptığımız çalışmalarda özellikle seramik buluntular, bize sahne binasının da tiyatroyla eş zamanlı olarak tasarlandığını ve yapıldığını gösterdi. Sahne binası da yine Helenistik dönem özelliklerini gösteren ve fazla değişmeden günümüze kadara ulaşmış ilginç bir örnek olarak karşımıza çıktı."

Bilgin, sahneden gelen seramik buluntuların da 3. yüzyılın sonu ile 1. yüzyıla tarihlendiğini vurguladı.

Sahne haricinde kazıda antik tiyatronun geçen yıl kuzeyinde bulunan duvarın işlevini anlamak adına orada da çalışma yaptıklarını anlatan Bilgin, "Burada da duvarın doğu kesiminde, girişi kuzeyden olan bir oda daha tespit ettik. Buradan gelen buluntulara baktığımızda da mekanın yine Helenistik dönemle ilişkili olduğunu tespit ettik. Bu bağlamda geçen yılki görüşlerimizi doğrulamış olduk. Ayrıca, oda içerisinde fresk parçaları bulduk. Dolayısıyla söz konusu buluntular, odanın içerisinin Freskli ve boyalı olduğunu göstermiş oldu. Büyük ihtimalle tiyatroyla da organik bir bağı olan bir yapı olarak karşımızda duruyor. İlerleyen kazı çalışmaları tiyatronun bu kısmındaki bu odanın da hangi işlevle yapıldığını gösterecek." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Apameia Antik Kenti'nde 5 yıldır süren kurtarma kazısında her geçen gün yeni verilere ulaşıldığını söyledi.

Bunun Afyonkarahisar'ın kadim medeniyetler şehri olduğunu gösterdiğini vurgulayan Tanır, "Antik kentin tiyatro sahnesinin arkasında 4, tiyatronun yanında 1 yeni odanın bulunması önemli bir gelişme. Helenistik döneme tarihlenmesi de Apemeia'nın önemli bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Ayrıca, buradaki kazı çalışmalarına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz de maddi destek sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kazılar ivme kazanarak devam ediyor"

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya da Apameia Antik Kenti'nin çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığı için "kralların şehri" olarak adlandırıldığını aktardı.

Antik kentteki kazıların 5 yıl önce başladığına ve sürekli takip edildiğine dikkat çeken Kapankaya, "İlçemiz tarım başta olmak üzere pek çok alanda çok iyi konumda. Ancak biz Dinar'ın turizmde de Türkiye ve dünyada tanınması için Apameia'daki kazı çalışmalarını önemsiyoruz. Kazılar ivme kazanarak devam ediyor. İlçemizin girişinde ve antik kentin sit alanında bir kazı evimiz var. Burayı da sadece kazı evi olarak teşkilatlandırarak, bazı arkeolojik eserleri sergilemeyi düşünüyoruz. Hem ziyaret merkezi olsun hem de bilimsel çalışmalar, araştırmalar, paneller ve seminerler düzenlensin istiyoruz. Hatta orada uygun bir noktaya da karşılama merkezi oluşturmayı istiyoruz." sözlerine yer verdi.

Apameia Antik Kenti, Helenistik, Karahisar, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Apameia Antik Kenti'nde Helenistik döneme ait 5 oda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 tepkisi: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah? 11:00 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 tepkisi: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah? HSK, 13 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatı sebebiyle meslekten çıkartma kararı aldı 10:50 HSK, 13 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatı sebebiyle meslekten çıkartma kararı aldı Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı 10:47 Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı 10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor 10:27 Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu 10:10 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz 09:59 Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi 09:36 Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi

Son Dakika Haberleri
10:52 Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı
10:47 Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
10:46 Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
10:35 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum
10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı
10:27 6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor
10:26 Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor
10:25 Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı
10:18 Acil toplantı çağrısı! Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasında geçen olaydan rahatsız oldu!
10:09 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu
Silah tacirlerine şafak operasyonu! Kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı Silah tacirlerine şafak operasyonu! Kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı         
11:00
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemi Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemi         
10:47
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor 6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor         
10:28
Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı         
10:25
Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu         
10:04
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı         
09:20
Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı         
09:15
İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi         
08:04
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi         
21:53
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 11:11:18. #1.13#
SON DAKİKA: Apameia Antik Kenti'nde Helenistik döneme ait 5 oda bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement