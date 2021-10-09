Apartman garajında yakılan tandır yangına neden oldu - Son Dakika

Apartman garajında yakılan tandır yangına neden oldu

SİVAS - Sivas'ta bir apartmanın garaj kısmında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu, çıkan dumandan etkilenen dört kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ta Tuzlugöl Mahallesi 32. Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın garaj kısmında başlayan yangın yoğun duman oluşturdu. Apartmandan yayılan dumanlar ise mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardı. Dumandan etkilenen biri çocuk dört kişiye ilk müdahale olay yerine giden 112 ekipleri tarafından yapıldı. İki kişi hastaneye nakledildi. Her dört kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının dört katlı apartmanın garaj kısmında yapılan tandırdan çıktığı tahmin ediliyor. Apartman sakinleri bir gün önce tandırın yakılarak tandırda ekmek pişirildiğini ileri sürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.