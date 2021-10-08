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Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi - Son Dakika

Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi

08.10.2021 01:27
Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.

Yangın saat 00.30 sıralarında Sinanbey mahallesi Letafet sokakta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Yangını gören polis ekipleri, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirip, apartmanda ikamet edenleri kontrollü şekilde tahliye ettiler. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına merdivenli araçlarla müdahale ettiler. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler. Yangın 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi - Son Dakika
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